À Charleroi, la commission trafic mobilité (CTM) qui réunit les acteurs locaux de la mobilité (zone de Police, service voirie, SPW, TEC, SNCB, etc.) se charge d’examiner et d’instruire les doléances des riverains en matière d’aménagements de voirie et de sécurité routière. Dépassements de vitesse, inadaptation de la signalisation, problèmes de stationnement sont autant de situations qui font l’objet d’évaluations et d’analyses récurrentes.