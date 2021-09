A Monceau, le parc Mandela et le château constituent une destination de promenade et de détente unanimement appréciée à la belle saison. Mais l’accès au site depuis la rue des Déportés, qui constitue l’une des portes d’entrée majeures à partir de la route de Mons, réclame des adaptations à la fois en termes d’aménagements et de réglementation routière. Voiries étroites et sinueuses, vitesses souvent excessives d’usagers : la ville a examiné la situation en juillet et dégagé des solutions.

A la demande du conseiller PTB Thomas Lemaire, l’échevin en charge de la Mobilité Xavier Desgain en fait la synthèse dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal : à la perspective d’une mise en sens unique de certaines voiries, la commission Trafic/Mobilité a préféré un passage en zone 30 qui pourrait intégrer la rue de l’Enseignement où des limitations sont déjà en vigueur.

Pour les poids lourds, la décision a été prise d’en limiter la longueur afin d’éviter les blocages dus à l’exiguïté.

Enfin, la ville va procéder au marquage de pistes cyclables dans les rues des Déportés et Thiébaut.

Pour l’échevin, il est nécessaire d’apaiser la circulation dans ce quartier soumis à des pressions automobiles importantes, en particulier les jours de beau temps. Ces aménagements demandent un temps de préparation. Un suivi permettra d’en évaluer l’efficacité.