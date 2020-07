On ne lui reproche rien d'autre, mais il risque une peine d'emprisonnement ferme.

Mohamed, 27 ans, est algérien. Il risque la prison parce qu'il n'a pas de papiers. Est-ce qu'on lui reproche quelque chose d'autre ? Non. Mais son cas a tout de même été examiné par le tribunal correctionnel de Charleroi.

Il comparaissait vendredi dernier en opposition, et se défendait seul, sans avocat. Le problème de Mohamed, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve devant un juge pour cette raison (à nouveau, la Justice n'a rien d'autre à lui reprocher qu'une absence de papiers) : il avait donc été condamné à six mois de prison et 800€ d'amende. Il n'a plus droit au sursis simple, dont il a déjà bénéficié précédemment, et il n'a pas droit au sursis probatoire, puisqu'il n'a pas de domicile officiel en Belgique (vu qu'il est sans-papiers pour l'administration belge) et qu'il ne peut donc pas être suivi par un agent probatoire qui s'assurerait qu'il respecte bien les conditions de son sursis.

Et ces six mois de prison, s'il était belge, il ne les ferait peut-être pas, et bénéficierait de mesures alternatives (comme un bracelet électronique, par exemple)... mais il est en séjour illégal. Du coup toute peine de prison se transforme en prison ferme. Il est d'ailleurs derrière les barreaux depuis une semaine, suite au précédent jugement.

La situation de Mohamed peut paraître incroyable, au premier abord, mais il faut tout de même préciser qu'il ne peut que s'en prendre à lui-même, hélas. Il est en Belgique depuis 13 ans, et il n'a jamais effectué les démarches pour obtenir des documents tels qu'un titre de séjour ou même la nationalité. "C'était tout de même simple : soit vous quittez le territoire, soit vous régularisez votre situation", lui a lancé la juge en audience. "Pourquoi vous n'avez pas fait les démarches ?"

Une réponse inintelligible plus tard, Mohamed a ajouté, plus fort : "non mais donnez-moi un an de plus et je fais les démarches, je vous le promets. Je suis réglo." Le ministère public n'y croit plus et demande la confirmation de la peine. "En attendant, je peux sortir ?", essaye Mohamed. "Je prendrai ma décision le 24 juillet, Monsieur", lui répond la juge. "Mais je suis déjà en prison depuis vendredi... je vous promets, je reviens la semaine prochaine avec la preuve de mes démarches, laissez-moi juste sortir..." Mais rien n'y fait : "Je comprends bien Monsieur, mais il faut que je rédige mes jugements, et il me faut pour cela une quinzaine de jours."

Un de plus, malheureusement, qui apprend "à la dure" qu'il ne faut pas prendre la justice et le droit à la légère. Le voilà donc derrière les barreaux, en prison, pour au moins trois semaines... et peut-être six mois, selon le jugement.