Mohamed a escroqué un "ami" en lui volant 20.000 euros Charleroi L. C. Mohamed avait inventé toute une richesse pour abuser de la confiance de son copain.

© PEXELS

Le prévenu, jugé par défaut, était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour avoir escroqué une importante somme d'argent à son ancien ami, qui était à l'époque des faits le gérant d'une agence de paris sportifs Ladbrokes à Montignies-sur-Sambre.



Mohamed était un client habituel de l'agence. Il y jouait de grosses sommes d'argent (plusieurs milliers d'euros) et semblait vivre assez aisément. « Il exhibait une certaine richesse et prétendait être directeur d'une agence de tourisme et également être un marchand d'art », confirmait le parquet. De fil en aiguille, les deux hommes avaient noué une amitié.



L'arnaqueur avait appelé son copain à l'aide. « Il lui a demandé de l'argent à prêter parce que son compte bancaire avait été bloqué. Étant donné la richesse affichée, le gérant a accepté de prêter 20.000 euros au prévenu. Mais il n'a jamais été remboursé. »



Le parquet avait requis une peine de 2 ans de prison par défaut contre Mohamed, en estimant que ce dernier avait clairement abusé de la confiance de son ancien ami. Finalement, le tribunal correctionnel a prononcé une peine de 8 mois de prison, avec une amende de 208 euros.