Le 31 décembre 2019, on fête l'an neuf dans les cafés de la ville basse de Charleroi et ailleurs. Au café du Ministère, le patron a organisé une soirée privée pour son anniversaire. Il y a là des Algériens attablés, dont un individu appelé Nani. Mohamed Ksous, un Belgo-tunisien âgé de 70 ans, n'est pas invité à la fête, mais il insiste pour rentrer. Le patron accepte car ce père de trois enfants divorcé est un client habituel.

M. Ksous croise les Algériens, qu'il salue, et s'installe au bar pour boire des whiskys cocas. Nani s'approche de lui et insiste pour qu'il lui paye son verre. Les deux hommes se chamaillent. Mohamed est en colère car, en plus d'avoir reçu une mauvaise nouvelle de son notaire au sujet de son divorce, et il se plaint que des jeunes subtilisent ses bières.

Le ton monte. Le septuagénaire s'énerve, quitte le bar en promettant de revenir avec une arme pour tous les "buter". Les clients continuent à faire la fête, pensant qu'il ne reviendra pas. Mais Mohamed revient bien avec un pistolet semi-automatique en main. Il arrive sur la terrasse et attend.

Abderrahmane Ferdjallah et un autre Algérien sortent fumer une cigarette. Mohamed tire un coup de feu qui traverse la bouche d'Abderrahmane. La balle se loge dans l'épaule de l'autre garçon. L'arme s'enraye et un homme maîtrise le tireur.

Mohamed Ksous est privé de liberté et placé sous mandat d'arrêt. Abderrahmane Ferdjallah décède une semaine plus tard.

Mercredi, les jurés ont estimé que Mohamed avait prémédité son crime, qu'il a blessé l'autre homme et détenu une arme sans autorisation. Pour la peine, ils ont tenu compte de son âge et de son état de santé précaire pour le condamner à 15 ans de réclusion criminelle. Le sursis probatoire proposé par la défense est considéré comme trop clément par rapport à la gravité des faits.

Lors de ses dernières prises de parole, Mohamed Ksous parlait encore de son ex-femme, jurant qu'il ne l'avait jamais frappé. Or, il y a plus de dix ans, il avait été condamné à un an de prison avec sursis pour violence conjugale. Comme l'ont déclaré les experts en santé mentale, il n'a jamais digéré son divorce et l'homme a basculé jusqu'à commettre cet assassinat.