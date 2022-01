Mohamed est loin d'être un inconnu de la justice. Avec 34 condamnations à son casier judiciaire, on peut même dire que ce dernier a une solide expérience judiciaire. Actuellement en train de purger quinze condamnations, Mohamed comparaît, ce jeudi matin, devant la justice pour une grave entrave méchante à la circulation, en pleine Fête nationale.

Une canette de bière à la main

Ce jour-là, peu après 8h du matin, un véhicule avec un conducteur au comportement interpellant attire l'attention des policiers à Charleroi. Mohamed effectue des manœuvres dangereuses. Les agents décident donc de procéder à un contrôle. Ce que n'accepte pas Mohamed, qui appuie sur l'accélérateur, déclenchant une course-poursuite., explique honnêtement le prévenu, face au tribunal correctionnel. Et pour cause, puisqu'il était considéré comme évadé.Pour tenter d'échapper aux policiers à sa trousse (dont une équipe du GSA), Mohamed prend tous les risques : il circule à plus de 120 km/h en agglomération, effectue plusieurs dépassements dangereux, empêche les policiers de le dépasser et pousse un automobiliste à freiner brusquement pour éviter la collision. Le tout en buvant une canette de bière !Après sept minutes de conduite folle, Mohamed se coince dans une impasse avant d'être interpellé. Aujourd'hui, Mohamed jure regretter ce comportement, qu'il ne recommencera plus, dit-il. Pour le parquet, ce dernier représente un sérieux danger pour la société. Fort heureusement, cette course-poursuite digne d'un film hollywoodien s'est terminée sans heurts., souligne d'ailleurs le parquet.Compte tenu des 34 antécédents, essentiellement pour des faits de roulage, et d'une récente condamnation à 18 mois de prison devant le tribunal de police d'Anvers, le substitut Brichet veut frapper fort. Une peine de 2 ans de prison ferme est requise contre Mohamed. Me Balsarini, à la défense, tente le coup d'une absorption avec le jugement rendu à Anvers.Jugement le 10 février.