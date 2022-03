Non, d'après Mohammed, les quatre policiers en civil ne portaient pas de brassard lorsqu'ils l'ont interpellé, le 18 décembre dernier au carrefour formé par le boulevard Jacques Bertrand et la rue Turenne. Alors Mohammed explique qu'il a « pris peur », quand les quatre agents sont venus sur lui pour l'interpeller.

Il mord l'avant-bras d'un policier

Quelques minutes avant les faits, les policiers camouflés en civil ont remarqué un attroupement suspect de plusieurs personnes. Au moment où une voiture de la police passe dans le coin, Mohammed adopte un comportement très interpellant en prenant la fuite à pied. S'en suit une petite course-poursuite à pied lors de laquelle le prévenu jette un sac par terre.Interpellé via un contrôle vasculaire exercé par un des policiers, Mohammed ne se laisse pas aussi facilement faire et mord l'avant-bras de l'agent. « Oui, je l'ai mordu parce qu'il m'avait fait mal », confirme-t-il. Dans le sac et dans les poches du pantalon de ce dernier, c'est le jackpot ! Les policiers découvrent des boulettes de cocaïne, une balance de précision et 52 g de cannabis. Le vendeur admet avoir débuté la vente de cannabis depuis deux jours, en précisant que la cocaïne ne lui appartient pas.Pour sanctionner l'attitude de Mohammed, une peine de 18 mois de prison est requise. Me Bruno, à la défense, plaide un acquittement au bénéfice du doute pour la morsure sur le policier. L'avocat réitère que son client n'avait nullement compris qu'il s'agissait de policiers et que son explication n'est pas dénuée de toute vraisemblance. Pour la vente de cannabis, un sursis simple est sollicité.Jugement dans deux semaines.