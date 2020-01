Charleroi est la ville la moins congestionnée de Wallonie. Cette conclusion, elle vient du rapport TomTom Traffic Index, la compilation des données récoltées par l’entreprise néerlandaise TomTom, sur base des trajets effectués en utilisant un de leurs GPS ou applications mobiles. En moyenne, le Carolo met 13 % de temps de parcours supplémentaire que s’il n’y avait pas de trafic, soit six minutes de plus le matin et huit minutes le soir.

Le rapport 2020 montre qu’un Carolo perd chaque année en moyenne 55 heures, soit plus de deux jours, dans les bouchons. De quoi binge-watcher une cinquantaine d’épisodes de Game of Thrones ou plus de trente matchs de foot. Et c’est, sans surprise, en semaine entre 7 h 30 et 8 h 30 du matin et entre 15 h 30 et 17 h 30 que le trafic est le plus dense. À ces heures de pointe, il faut compter entre 20 et 29 % de temps de parcours supplémentaire. Le mercredi midi, heure de sortie des écoles notamment, est également un des points noirs : 22 % de congestion supplémentaire est enregistrée à cette période en moyenne.

Mais Charleroi ne s’en sort pas trop mal niveau bouchons… comparé aux autres grandes villes du pays : Bruxelles est à 38 %, Mons à 35 %, Liège à 24 % et Namur à 19 %.

Cela étant, pour l’échevin de la Mobilité, Xavier Desgain (Ecolo), "il faut anticiper les déplacements vers le centre-ville qui vont exploser, avec tous les projets qui vont voir le jour au centre-ville : la cité des métiers, le palais des congrès, la halte nautique, la cité administrative, le siège de la FGTB, A6K… on peut anticiper tout ça, en développant ce qui est plus performant que la voiture en zone dense, à savoir le bus et le métro."