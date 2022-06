Moins d’accidents. Et moins de pollution atmosphérique : en charge de la Mobilité, l’échevin Xavier Desgain enfonce le clou de la zone 30 de l’intra-ring urbain dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal de Charleroi. Interrogé par la conseillère PTB Khadija Koutaine sur l’évolution du nombre de sinistres et de la qualité de l’air, il livre les statistiques des cinq dernières années, dont celles de 2022 arrêtées à la date du 17 mai.

Les résultats sont convaincants : entre 2018 et 2021, on est passé d’un peu plus de 300 accidents chaque année à moins de 150. Et les chiffres des cinq premiers mois de 2022 confirment cette tendance. Le nombre de sinistres avec des dégâts corporels a suivi la même courbe : on en était à 98 en 2019 et à 85 un an plus tôt pour 43 en 2020 et 42 en 2021. Entre le 1er janvier et la mi-mai, on en a recensé 19. Les accidents ont lieu le plus fréquemment entre 16h et 18h ainsi que sur le temps de midi. Ceux qui se déroulent la nuit le weekend restent les plus à risques.

Ce sont les concentrations de dioxyde et de monoxyde d’azote qui servent de base de référence à l’échevin pour analyser l’évolution de la qualité de l’air en ville. Comme pour les sinistres, on constate une diminution significative des valeurs, dans ce cas de l’ordre de 25 %. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène : les confinements d’abord, qui ont réduit le trafic, mais aussi la baisse du taux de motorisations diesel au profit des véhicules à essence. Xavier Desgain pointe aussi les conditions météo, avec des températures plus élevées que la moyenne et peu d’offensives hivernales.

Quant à la mise en place d’une zone 30 intelligente, avec des limitations de vitesse remontées de 30 à 50 km/h en soirée, l’échevin y est défavorable. Cette proposition du PTB risque de brouiller le message adressé à l’automobiliste, et cela compliquerait aussi l’installation de dispositifs de ralentissement en voirie comme la Ville se prépare à le faire. "Une fois les aménagements réalisés, une fois les habitudes prises, la zone 30 deviendra normale pour la majorité des usagers", assure-t-il.