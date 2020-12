La SPA prévoit une perte sèche de 60.000€ sur l'année, puisqu'aucune récolte de Noël n'a pu être faite, les journées portes ouvertes ont été annulées, le partenariat avec Tom&Co a été mis en pause pour les récoltes de dons, et l'établissement d'accueil des animaux a même dû fermer ses portes plusieurs semaines. Même les écoles, qui venaient visiter le refuge et apportaient des dons récoltés au préalable, n'ont évidemment pas fait de sortie cette année.

"Sur cette fin d'année, on a récolté, à vue de nez, un peu moins de 5 tonnes de vivres, c'est déjà très bien et il faut remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour nous, mais c'est moins que les 10 tonnes qu'on récolte d'habitude en décembre", note le directeur de la SPA, Franck Goffaux. "On se réjouit malgré tout qu'on ait pensé à nous, on a reçu des colis alimentaires et des dons pour les animaux, malheureusement on n'a jamais pu remercier comme il se doit les Carolos qui se sont mobilisés... d'habitude on leur offrait un verre, on passait un moment privilégié, mais ici ils venaient, déposaient leurs dons et repartaient. Mesures covid obligent. Quelle année de m**de!"

Le stock habituel, qui permet à la SPA de tenir "trois à quatre mois" d'habitude, est plus maigre, donc. "Mais on pourra tout de même commencer l'année sans problème, heureusement", se réjouit tout de même le directeur, qui tient encore à remercier tous les généreux donateurs qui se sont démenés pour arriver à ces 5 tonnes : "c'est en tout cas moins pire que le scénario catastrophe qu'on aurait pu imaginer. Ca fait plaisir de voir qu'on pense à nous, et à nos amis les animaux, autour des fêtes."