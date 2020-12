Que s'est-il passé exactement mercredi en soirée dans la région de Chimay? C'est ce que les enquêteurs essayent de découvrir, après qu'un bébé soit mort tôt ce matin des suites d'un accident de voiture.

"Un accident est survenu mercredi vers 17h50 sur la nationale qui relie Macon et Momignies", explique le parquet de Charleroi, confirmant une information de La Nouvelle Gazette. La voiture familiale, conduite par le père - la mère, ses deux enfants de 3 et 2 ans ainsi qu'un bébé de quelques mois étaient passagers, a visiblement dérapé dans un tournant, a mordu le rail de sécurité et fait plusieurs tête-à-queue dans un accident d'une rare violence. Il semblerait que le bébé ait été éjecté de la voiture lors de l'accident...

Quand les secours sont arrivés sur place, une ambulance a pris en charge le bébé pour l'emmener d'urgence à l'hôpital. Le nourrisson n'a hélas pas survécu puisqu'il a succombé à ses blessures, tôt ce jeudi. La mère et les deux autres enfants ont également nécessité une prise en charge.

Mais si le tragique accident aurait pu n'être que cela - un tragique accident - le parquet s'y intéresse particulièrement parce que les parents ont fait de fausses déclarations. Quand les premiers secours sont arrivés sur place, le conducteur avait disparu : un faux nom a d'ailleurs été donné aux policiers, le nom d'une personne qui n'était pas le conducteur. Après enquête préliminaire, il s'est avéré que le père était bel et bien le conducteur du véhicule. A la fois le père, entendu sur les faits par la police, et la mère qui se trouvait encore sur les lieux de l'accident, ont donné de faux témoignages.

"Les auditions de madame et monsieur ont été faites, mais sont très nébuleuses. Elles nécessiteront des devoirs d'enquête supplémentaire", précise le parquet de Charleroi. "Comment en est-on arrivé là? Les circonstances sont encore floues. Un dossier a été mis à l'instruction, mais on attend la décision du juge d'instruction pour une éventuelle inculpation ou un mandat d'arrêt."

Le père est poursuivi pour abstention de porter secours (après qu'il a fui les lieux de l'accident), pour homicide involontaire et faux témoignage. La mère, elle, est poursuivie pour homicide involontaire et faux témoignage.

D'après La Nouvelle Gazette, le père n'avait pas de permis de conduire et les papiers de la voiture n'étaient pas en ordre...