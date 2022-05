Entre 1600 et 2500 MWh : c’est la production annuelle de ce barrage hydroélectrique installé sur la Sambre à côté de l’ancienne centrale abandonnée de Monceau-sur-Sambre à Charleroi. C’est l’équivalent de ce que consommeraient 600 ménages à peu près - s’ils consommaient en continu et non par pics avant et après le boulot.

Xavier Desgain, échevin écologiste de la Transition, était sur place pour une visite : "c’est une source qu’on sous-estime, et ici à Monceau on a en plus un modèle plus éthique, avec de la participation citoyenne pour impliquer la population". Car particularité de l’installation "énergie verte" à cet endroit, 75 % des parts sont détenues par des citoyens via des coopératives.