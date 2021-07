En politique, les règlements de compte les plus vifs ne s’opèrent pas toujours entre adversaires. Il arrive que les affrontements éclatent au sein d’une même famille, que des partenaires de majorité s’écharpent violemment. Mais quand les scènes se passent au grand jour et en public, il n’est plus permis de faire comme si tout allait bien.

Au dernier conseil communal de Charleroi, c’est peu de dire que l’échevin C+ de la Voirie Eric Goffart et son ancien collègue Serge Beghin (PS) ont eu une franche et virile explication.