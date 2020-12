Au Soleil Levant, une institution de Montignies-sur-Sambre s'occupant de personnes en situation de handicaps physiques et mentaux, on fait le bilan d'un année 2020 toute particulière. A la veille des fêtes de fin d'année, Christophe Bruyndonckx, le directeur, et les équipes préparent tout de même les festivités de fin d'année.

La Covid aura chamboulé toute l'organisation de la société et les institutions pareilles au Soleil Levant n'ont pas fait exception.