Ce jeudi 8 octobre, c'est le Cercle Saint Charles qui accueillera la neuvième édition du "Pitch Café".

Le rendez-vous des entrepreneurs/artistes/concepteurs et du public créé en 2017 revient enfin en présentiel. Avec normalement 3 rencontres par an, celle de ce jeudi aura été la seule édition de 2020 (une édition numérique a eu lieu en période de confinement). Le principe de la rencontre est à la fois simple et super efficace. Des créateurs se succèdent devant un public et profitent de leurs 7 minutes de temps de paroles pour exposer le projet mais aussi les difficultés éprouvées pour une concrétisation du projet. Après les présentations ; les personnes dans l’assistance peuvent venir trouver le créateur pour lui apporter aide et conseils. "On est très content de reprendre la version en présentiel parce que ce sont des moments riches, à la fois pour les créateurs de pouvoir présenter leur projet et leurs besoins", explique Nathalie Meeus du Comptoir des Ressources Créatives, initiateur du Pitch Café.

Le public n'est pas en reste puisque c'est un moyen de prendre connaissance des projets régionaux. "Le public joue aussi un rôle spécial puisqu'il est directement mis a contribution en tant que « public ressource ». C'est-à-dire aider le créateur dans le développement de son activité."

Si la période du confinement a été difficile pour l'ensemble des parties prenantes à la bonne tenue d'un Pitch Café, l'intention des organisateurs est que chacun puissent être un maillon de la construction de nouveaux projets. "C'est toujours un moment très convivial et de création de liens professionnels et de solution. Si les créateurs et le public sont contents, le lieu d'accueil l'est aussi. Nous voulons également faire venir le public dans un lieu à découvrir."

Au programme de cette édition d'octobre : l'artiste Mosaïste Nicolas Hellas et son projet Ad’Hoc Mosaïque, de la mosaïque contemporaine. La maison d'édition Jeunesse avec Les Editions Entre 2 Pages, des capsules Vidéo représentant le Secteur Créatif Indépendant avec le Collectif A Nos’Aut. Ce groupe de comédiens et danseurs se met au service des créateurs indépendants de Charleroi en créant des capsules vidéos pour aider à la visibilité des créateurs, le projet de mise en avant de Charleroi avec la jeune asbl Carolographie. Leur but est de donner une autre image de Charleroi; la formule PIZZA, du théâtre livré à domicile par La Compagnie de la Grande Ourse et pour finir des Bijoux fantaisie semi-précieux qui invite à l’évasion avec Sosol & &Sea.

Même s'il existe d'autres organisations qui font également des présentations de projets, le Pitch Café est un des seuls endroits où il est possible de présenter son projet avec, juste derrière, la possibilité de trouver une aide ou une solution à un problème.