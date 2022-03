C’est une rénovation en profondeur dont profite l’école de la Solidarité à Montignies-sur-Sambre. Au programme des travaux de rénovation, le renouvellement du revêtement des quelque 1.000 m² ainsi que de nouveaux avaloirs et une végétalisation de la cour de récréation. D’un montant de 120.000 euros, la réalisation du chantier est le fruit d’une collaboration entre l’échevinat des Voiries d’Eric Goffart et de l’Enseignement de Julie Patte. Ce travail en transversalité ne s’arrête pas à cette seule cour de récréation puisqu’il concerne d’autres établissements. "Grâce à un travail réalisé en étroite collaboration, nous avons pu établir une liste de cours de récréation qui nécessitent des travaux afin de sécuriser ces lieux et d’éviter les chutes d’enfants ou toute autre blessure occasionnée par les dégradations du revêtement", précise Eric Goffart.

Pour l’année 2022-2023, c’est un budget de 1 millions d’euros qui est consacré à la rénovations des cours de récré carolo. Outre la cour de l’école de la Solidarité ce sont d’autres espaces qui profiteront d’une remise à neuf. Citons l’école des Fougères à Couillet qui devrait se tenir, en principe, durant les congés de Pâques. Des analyses sont actuellement en cours pour réaliser des travaux à l'école du Gazomètre à Gilly et à l'école Gohyssart à la rue Vandeweyer à Jumet. D’autres chantiers seront également planifiés d’ici la fin 2023. "Les cours de récréation ne sont pas que des espaces de jeu, ce sont aussi des espaces de vie et des lieux propices aux activités pédagogiques. Dans cette optique, il est important que les conditions soient optimales afin que tout le monde s’amuse et apprenne en toute sécurité. Je me réjouis de voir ces projets aboutir pour le plus grand bonheur des élèves et des équipes éducatives," poursuit Julie Patte.

La Ville de Charleroi a déjà réalisé d’importants investissements dans les cours d’école ces dernières années. On pense notamment à la rénovation de l’école des Bruyères à Marcinelle où les équipes avaient profité de la période des congés de Toussaint pour ne pas perturber l’organisation scolaire. Quelques 1.400 m² de revêtement avaient été remplacés, soit toutes les zones maternelles et primaires. D’un montant de 51.000 euros, ce chantier comprenait également des travaux d’égouttage et de remplacement d’avaloirs.