Pour "offrir aux quartiers des espaces publics de qualité, un cadre de vie propice au lien social entre habitants et faire de la nature un élément structurel du paysage carolo", la Ville de Charleroi a introduit la demande de permis pour la rénovation de la place Albert 1er, à Montignies-sur-Sambre.

"Cette mandature est en grand partie consacrée aux quartiers. A Montignies-sur-Sambre, la place Albert 1er sera complètement rénovée pour raviver le quartier, valoriser ses installations, ses institutions, notamment sa maison communale annexe, sans oublier son poste de police qui vient aussi d’être rénové. Pour un montant estimé à 2,5 millions d’euros, le projet de la place vise à rendre l’espace public plus convivial, plus attractif et aussi plus vert. Une part importante du projet consiste à intensifier la végétation, au travers notamment de la plantation de nombreux arbres. Les surfaces seront largement désimperméablisées afin de favoriser l’infiltration des eaux dans le sol", souligne le bourgmestre Paul Magnette (PS) par voie de communiqué.

"L’implantation du marché est y bien entendu maintenue et l’espace central pourra continuer à accueillir les activités locales montagnardes. L’organisation du stationnement est revue, notamment via un réaménagement de la poche située au nord, à proximité de l’école communale. La place continuera d’être desservie par les transports en commun et sera connectée au projet de Ring vélo de Charleroi. Une aire de jeux est également prévue", précise aussi la Ville.

L'avis des riverains sera demandé lors des travaux proprement dits, pour voir quel mobilier urbain et quels jeux placer sur la place. Mais en attendant, l'enquête publique se tiendra jusqu'au 30 août si vous avez des remarques à faire sur le projet. Sur rendez-vous uniquement, les documents sont consultables à la maison communale annexe de Gilly du lundi au jeudi en après-midi et le vendredi matin.

© Igretec-Asymetrie

© Igretec-Asymetrie

© Igretec-Asymetrie