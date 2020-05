Un terrible accident a eu lieu ce vendredi soir à Montignies-sur-Sambre, vers 22 heures.

Un chauffeur de bus a fait un malaise alors qu'il était au volant, il transportait quatre personnes dont une femme enceinte.

Le bus a percuté deux façades et neuf voitures dans la rue Brigade Piron, avant de s'arrêter.

La police et les premiers secours ont été dépêchés sur place, avec trois ambulances et un SMUR. Les pompiers, les services d'Ores et la police locale de Charleroi ont aussi été dispatchés sur les lieux de l'accident.