L'auteur des faits n'a pas hésité à tirer à 3 reprises en direction des deux personnes, l'une d'elle est touchée à la jambe.

Une tentative de meurtre à la suite d'un conflit familial a eu lieu ce vendredi après-midi à la rue de Landelies à Montigny-le-Tilleul. Le suspect, déjà connu auprès du parquet de Charleroi, doit être déféré dans les prochaines heures devant le juge d'instruction.



Il tire à trois reprises

Ce vendredi en plein milieu de l'après-midi, vers 16h49, une dispute entre trois personnes suivie d'une tentative de meurtre a eu lieu à la rue de Landelies à Montigny-le-Tilleul. Selon le parquet de Charleroi, la dispute a éclaté devant le domicile du suspect. Son ex-beau-frère et le fils de ce dernier se sont rendus sur les lieux pour avoir une discussion. Mais les débats ont rapidement dégénéré. Le père et son fils ont été victimes de coups de batte de baseball. L'individu, lui, affirme avoir utilisé un bâton. Le père a été blessé et plâtré au bras.Alors que les deux victimes quittent les lieux, le suspect tire à trois reprises en direction des deux personnes, touchant le fils à l'une de ses jambes. " De nombreux témoins confirment avoir entendu des détonations. Mais le suspect lui conteste ", précise le parquet de Charleroi. Ce dernier a été interpellé et sera déféré devant le juge d'instruction dans la courant de la journée. " Il est déjà un peu connu de nos services. " Le dossier a été mis à l'instruction pour tentative de meurtre. L'origine du conflit est d'ordre familial.