L’auteur du coup de poing mortel avait écopé de 200 heures de travail.

Le 4 mars dernier, devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi, Anis B. a été reconnu comme l’auteur du coup de poing fatal à Alper Top, le 21 juin 2015, devant la discothèque "Le Privilège" sur le quai de Brabant à Charleroi. Le jeune boxeur de 24 ans a obtenu une peine de travail de 200 heures, provoquant la colère de la famille de la victime. Le 21 juin 2015, Alper a reçu un coup de poing d’Anis B. La victime a lourdement chuté au sol, ce qui a provoqué un important traumatisme crânien. Une semaine plus tard, le jeune homme de 27 ans a succombé à ses blessures.

Compte tenu de son jeune âge au moment des faits et de son absence d’antécédents, le tribunal a estimé qu’une peine de travail était la peine la plus adéquate pour la prévention de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Au lendemain de l’audience, la famille d’Alper ne parvenait toujours pas à comprendre la peine infligée à Anis B. "Ils ne comprennent pas la douleur que l’on vit depuis la perte de notre fils. C’est scandaleux de donner une peine de travail alors qu’il a tué quelqu’un", s’insurge Ali Top, père d’Alper. Après quasiment cinq ans de procédure, le jugement a été rendu. Mais il ne permettra pas à la famille de tourner la page judiciaire du décès d’Alper. "Comment tourner la page ? Il a tué notre fils et il s’en sort comme ça."

Vu la culpabilité reconnue d’Anis B., la famille d’Alper n’était pas en mesure de faire appel. Seul le parquet pouvait décider d’interjeter appel de la décision. Toute la famille d’Alper comptait sur le parquet : "Le parquet ne peut pas laisser passer ça," disaient-ils.

Ce mardi, le parquet de Charleroi a finalement décidé d’interjeter appel du jugement rendu, soulageant les proches d’Alper Top. Ces derniers attendent avec impatience l’audience prévue devant la cour d’appel. "Nous espérons que la justice sera enfin à la hauteur." La date de fixation du dossier n’est pas encore connue.