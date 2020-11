Les usagers du TEC de Charleroi ont pu être surpris ce matin de ne voyant pas leur bus passer. En effet, certaines équipes techniques du dépôt de Jumet ont initié un mouvement d'humeur, tôt dans la matinée. Plusieurs lignes TEC ont dû être supprimées ce jeudi matin.

La raison de ce mouvement: une règle appliquée lorsque l'agent est reclassé. Au TEC, de nombreux chauffeurs ont des problèmes de santé. Ils sont donc reclassés dans d'autres fonctions. "Les chauffeurs sont reclassés pour autant que le quota ne soit pas atteint. Si c'est le cas c'est alors l'agent reclassé ayant l'ancienneté la plus forte qui prend la place de l'agent reclassé ayant l'ancienneté la moins grande", explique Véronique Benoit, directrice opérationnelle commerciale et porte-parole du TEC Charleroi. Cette règle est connue et admise par la direction et les permanents syndicaux, mais certains ne l'ont pas entendu de cette façon.

La situation est en train de se régulariser dans le courant de la matinée. Il n'y a plus personne en grève à l'heure actuelle. Les chauffeurs sortent au fur et à mesure que les appoints des bus sont réalisés par les mécanos.