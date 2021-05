Le 16 mai dernier, une bagarre et une scène de tirs ont eu lieu sur le parking de l’abbaye d’Oignies à Aiseau-Presles. L’inculpé pour tentative de meurtre conteste être l'auteur du tir.

Le 16 mai dernier, en pleine nuit, une altercation en deux temps s’est produite sur le parking de l’abbaye d’Oignies à Aiseau-Presles. Pour une raison encore inconnue et assez floue, une scène de coups et de tirs a éclaté entre, au moins, deux hommes.

Comme l’indique le parquet de Charleroi ce vendredi, Murat U., un des protagonistes, a été inculpé pour coups et blessures volontaires et pour une tentative de meurtre. Ce dernier aurait tiré un coup de feu en direction d’une voiture. "Mon client conteste être l’auteur de ce tir", indique Me Michaël Donatangelo, conseil de l’inculpé. Fort heureusement, personne n’a été blessé par ce coup de feu.

Les circonstances qui ont donné lieu à cette scène ne sont pas claires. L’enquête n’en est qu’à ses débuts. "Le juge d’instruction a sollicité différentes vérifications pour faire la lumière sur les faits." Ce vendredi, Murat U. comparaissait pour la première fois devant la chambre du conseil. Sa détention préventive a été confirmée pour un mois supplémentaire.