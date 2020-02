En Belgique, on trouve pas mal d’artistes décalés. Mais quand ils sont carolo et qu’en plus ils s’appellent les MaQuetteS, on atteint des sommets. Jean à la basse, Henri à la guitare et Joke au clavier et au chant ont tous les trois dépassés l’âge de raison pour vivre pleinement celui de la déraison. Le nom du groupe donne directement le ton.

Même si leurs compositions musicales peuvent sembler festives rythmiquement, lorsqu’on écoute les paroles on découvre derrière les calembours et les jeux de mots une manière très singulière de traiter des sujets souvent plus profond. De Dalida à David Bowie en passant par Front 242, les influences musicales sont aussi diverses que variées même s’ils aiment se définir comme “le meilleur groupe de chansons française électro-néo-rétro-futuriste du monde”. Aux sons des années 70 et 80, ils traitent, sous mots couverts, de sujets quotidiens tels le sexe, l’amour et autres relations humaines sans jamais jouer les enragés ou chercher à tout prix à traiter des sujets sociaux.

S’ils sont complètement à part musicalement, on trouve dans leur son quelque chose de Jean-Luc Fonck sur des orchestrations de Serge Gainsbourg époque Mélody Nelson le tout joué par des carolo aussi British et décalés que les Monty Python.

Les membres du groupe trouvent un certain équilibre en se retrouvant tous les jeudis afin de répéter et de composer. Quand on leur demande quand est-ce qu’ils jugent un morceau au point, les caractères de chacun ressortent : “c’est un des problèmes majeurs du groupe,” commente Henri. “On n’est pas toujours d’accord. Personnellement je suis toujours pour continuer et encore affiner le travail. Si on se réfère à notre nom, une maquette est pourtant quelque chose qui est une ébauche ou un produit à encore fignoler donc ne faisons pas de produit fini. Philosophiquement parlant, il y a une dynamique résolument punk encore plus parlante en habit de Claude François qu’en habit des Sex Pistols.”

S’ils n’ont jamais sorti d’album, ils sont tout de même des habitués des scènes de la région. À ce titre, ils sont d’ailleurs à l’origine de Grange sur Sambre, festival off de Scènes sur Sambre.

Parmi leurs succès, il y a le titre éponyme “Maquettes” ou l’évocation à forte connotation sexuelle, mais humoristique, de la passion d’une personne pour le montage de modèles réduits. Autre titre phare, une reprise” disco-électro-pop” d’un morceau phare du film “Deux heures moins le quart avant Jésus Christ”, Homosexualis discothecus de Jean Yanne.

Leurs chansons sont disponibles sur les différentes plateformes de musique.​