Dans la nuit du 14 au 15 mars 2019, Mustafa s’était rendu en taxi au Quick de Jumet. Armé d’un couteau long de 37 centimètres, il avait tenté de se faire remettre la caisse. Les employés avaient déclenché un système de fumigènes.



En pleine nuit, peu avant la fermeture, le prévenu appelait un chauffeur pour se faire conduire au Fast-Food. Pas pour passer commande au drive, mais bien pour y commettre un braquage. Il connaît bien les lieux puisqu’il a déjà braqué le Quick. Face au déclenchement du système d’alarmes, l’homme fuyait les lieux sans le moindre butin. Devant le tribunal correctionnel de Charleroi, l’homme reconnaissait ses torts : «J’ai fait une mauvaise rencontre et j’ai rechuté dans la cocaïne. Faute commise, faute que j’assumerai».

Manque de chance

Le substitut Damien Vervaeren n’était pas particulièrement tendre avec le prévenu. Le ministère public souhaitait qu’une peine ferme de six ans de prison soit prononcée à l’encontre du quadragénaire: «Ce n’est vraiment pas de chance. Il replonge une seule fois dans la drogue et commet un braquage. En plus, si aujourd’hui il reconnaît les faits, ce n’était pas le cas à l’époque . Il fait preuve de ce que j’appelle la mémoire sélective». L’homme est en état de récidive après une condamnation survenue le 2 février 2017, et qui le condamnait à 40 mois de prison avec un sursis probatoire de 5 ans. «La justice lui fait confiance et voilà comment il remercie le tribunal».

Faire preuve d'humanité

Me Étienne Gras, à la défense, demandait au tribunal un peu d’humanité face au parcours de vie de son client : «Il a quand même perdu sa mère et retrouvé son frère pendu. De plus, il a des problèmes de santé mentale.» La défense plaide une peine de probation autonome. «C’est un père de famille qui a deux enfants. Je ne suis pas sûr qu’une lourde peine de prison lui soit bénéfique». La plaidoirie de la défense n'a pas empêché le tribunal de condamner le prévenu à 30 mois de prison.