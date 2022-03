Branle-bas de combat sur la route de Philippeville (N5) ce jeudi matin à Tarcienne. Vers 9 heures, une vingtaine de pompiers des zones Dinaphi et Zohe ont été requis au magasin de cuisines Mobalpa pour un incendie important à l'arrière du magasin. On nous rapporte énormément de fumée, noire et épaisse.

Intervenus sur place avec une dizaine de véhicules, les pompiers ont pu circonscrire les flammes et prendre contrôle de l'incendie, qui était toujours en cours à l'heure d'écrire ces lignes - environ 10 heures du matin.

La circulation sur la N5 entre Charleroi et Fraire ne semble pas impactée.

© FVH

© FVH