Nabil, trentenaire, n’est pas le genre de prince charmant que les femmes espèrent rencontrer un jour. Sa tasse de thé, c’est d’exercer son autorité sur Cynthia, sa compagne, et sur les proches de cette dernière.

Ce n’est pas pour rien d’ailleurs que Nabil est poursuivi ce vendredi devant le tribunal correctionnel pour quatre scènes de coups et blessures, agrémentés de menaces, envers sa compagne. Tout d’abord, le 21 janvier 2018, à Charleroi, Nabil a porté deux gifles au visage de Cynthia, une balayette et des coups de pied aux jambes et au dos. "Si je vais à Jamioulx, je vais t’égorger", a également prononcé Nabil.

Le 23 et 31 août, Nabil a commis deux scènes de coups et blessures. Encore et toujours sur Cynthia, à la suite d’une dispute au sujet de leur séparation. "Il a menacé sa compagne avec un couteau. Son frère et son papa, intervenus sur place, ont reçu des coups et une morsure", confirme le parquet. Le 31 août, Nabil n’a rien trouvé de mieux que de lancer une console Nintendo Wii sur Cynthia et sur la mère de cette dernière.

En décembre 2018, Cynthia a eu le réflexe de se réfugier dans une habitation après une scène de coups en pleine rue. Malheureusement pour Cynthia, Nabil ne semble pas avoir cessé son comportement violent puisqu’il a été condamné en avril 2020 pour une nouvelle scène de coups…

Cette fois, la substitute Broucke veut réellement mettre un terme à la violence de Nabil en le condamnant à 2 ans de prison ferme.

Jugement dans un mois.