Un conflit de voisinage qui dégénère pour une banalité : voilà un parfait résumé du dossier qui a été évoqué ce vendredi matin devant la 11e chambre correctionnelle de Charleroi. Es-Sadik, poursuivi pour une multitude de préventions de violence, n’a pas daigné comparaître devant la justice.

Le 28 mai 2017, ce dernier a littéralement pété les plombs à cause d’une voiture mal stationnée, selon lui. Berahin, la propriétaire, rendait visite à sa maman au domicile familial de Farciennes. « Il lui a demandé de bouger son véhicule de quelques centimètres. Mais elle a refusé », accorde Me Audrey Marc, défendant les intérêts de la jeune femme enceinte. Es-Sadik a donc, une première fois, donné un coup dans le véhicule de Berahin avant de « s’inviter » au domicile familial pour directement menacer et frapper la pauvre femme et sa maman…

Appelés à la rescousse, plusieurs membres de la famille se sont rapidement rendus sur place. Es-Sadik s’est donc retourné contre les frères, sœurs et nièces de la famille. Il a frappé une mineure au moment des faits, a menacé avec un râteau et dégradé le véhicule d’Hassan et a frappé une proche d’un coup de pied en plein ventre…

Compte tenu de l’absence d’Es-Sadik et des faits particulièrement graves et désagréables, la substitute du procureur Broucke a requis une peine de minimum 30 mois de prison ferme. Jugement prononcé le 4 juin prochain.