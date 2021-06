Absent sur le banc des prévenus mardi matin dans la salle 259 du palais de justice de Charleroi, Nelson s’est énervé à de trop nombreuses reprises sur ses proches en 2016.

Parmi les victimes, il y a la compagne de Nelson et mère d’Alicia et Nicolas, ainsi que les deux mineurs, âgés respectivement de 9 ans et 52 jours. L’ambiance au sein du domicile familial recomposé dans la région du centre est délétère. Nelson se montre fréquemment violent verbalement et physiquement envers sa compagne. Quand Alicia tente d’intervenir, elle subit aussi la colère de son beau-père, qui la repousse contre un mur et lui cogne la tête…

Nicolas, lui, peut être considéré comme un miraculé tant il est passé à deux doigts de perdre la vie après à peine 52 jours d’existence. La faute à son père, qui a lancé divers objets en direction de sa femme avant de toucher la tête du nourrisson avec un bocal d’olive alors qu’il se trouvait dans les bras de sa maman.

Aujourd’hui âgé de 4 ans, Nicolas est atteint de séquelles neurocognitives, qui risquent de prendre une grande ampleur dans les prochaines années… Une peine de 3 ans de prison a été requise. Jugement fin juin.

*les prénoms des enfants ont été modifiés.