Nerveux, Mohamed se fait pincer par la police Charleroi

Le parcours de Mohamed ressemble à celui de tant d'autres vendeurs de stupéfiants jugés devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Originaire de Tunisie, Mohamed a quitté son pays natal il y a 3 ans pour s'installer en France, à Lille. Depuis plusieurs mois, le jeune homme effectue de nombreux aller-retour entre Lille et Charleroi, pour se faire un peu d'argent pour aider ses parents malades en Tunisie.



Mohamed s'est rapidement mis à vendre de la cocaïne et de l'héroïne. Le 3 janvier dernier, le business s'est arrêté lorsque la police locale a interpellé Mohamed à hauteur de la rue Neuve et du boulevard Paul Janson à la ville haute. "Vers 10h30, les policiers l'ont repéré. Il semblait nerveux et a jeté une boulette à ses pieds", précise le parquet. La fouille du suspect est positive : les agents trouvent de la cocaïne et de l'héroïne.



Deux mois avant, Mohamed avait déjà fait l'objet d'un contrôle. Une boulette de cocaïne avait été trouvée sur lui. En aveu d'être également en séjour illégal, le prévenu n'a pas le moindre antécédent judiciaire. La peine à prononcer est laissée à l'appréciation du tribunal correctionnel. Pour Me Pouossi, un sursis simple serait la meilleure option possible pour son client.



Jugement le 3 mars.