Pour Nicolas et Fanny (prénom d'emprunt), la soirée avait commencé au restaurant autour d'un repas largement arrosé de vin et de digestifs pour lui et de quelques verres pour elle. Au retour les choses se sont envenimées quand Nicolas a souhaité rejoindre son amie montée dans leur chambre quelques minutes avant lui. Il lui aurait proposé d'avoir des rapports sexuels et face à son refus il s'en est pris physiquement à elle enchaînant coups de poings et coups de pieds au point de lui fracturer le nez.

Appelés à s'expliquer sur les faits devant le président du tribunal Nicolas et Fanny ont présenté des versions totalement différentes expertises médico-légales à l'appui. Pour Nicolas tout est parti d'une dispute dans la cuisine concernant les parents. Le ton serait monté pour en finir aux mains. Le quarantenaire avance que son amie lui aurait attraper le pénis et le sexe provoquant des lésions. Il poursuit en argumentant que les coups portés à la jeune fille l'ont été par "instinct de survie".. L'absence de témoins et des bandes de vidéo surveillance du domicile compliquent la prise de décision du tribunal.

De son côté, Fanny a présenté une toute autre version. L'homme aurait largement bu avant de lui faire des avances qu'elle a refusé. S'en est suivi une déferlante de coups et les GSM de l'un et de l'autre ont volé en éclat. Pour se défendre, Fanny aurait saisi vivement les parties génitales de son compagnon avant de tenter de prendre la fuite. Au moment de prendre la parole, le ministère public a énuméré les nombreuses lésions de la jeune femme : hématome sur les seins, traces de strangulation, nez fracturé,... Même après leur séparation Nicolas aurait multiplié les messages entraînant une plainte pour harcèlement. Cette manière de procéder n'est pas nouvelle selon d'anciennes amies.

Comme des coups ont été échangés de part et d'autre chacun a tenté de défendre sa cause. Une peine de prison de 4 ans et une amende contre lui et un acquittement pour elle ont été proposé. Un travail sur l'importante consommation d'alcool de Nicolas a également été évoqué. Jugement le 30 septembre.