C’est un drame familial qui a été plaidé au tribunal. Le jeune Nikos, 3 ans, est décédé après avoir ingéré une gélule de méthadone. Son oncle Sébastien R. est suspecté d'un manque de prévention.



Sébastien R. est poursuivi et suspecté d’avoir involontairement provoqué le décès de son neveu le 18 juillet 2016. L’homme, trentenaire, se trouvait sous traitement de méthadone au moment des faits et devait ingérer une gélule de 45 mg de méthadone par jour, afin de lutter contre ses envies de consommer de l’héroïne.

Le 17 juillet 2016, le petit Nikos est transporté d’urgence à l’hôpital Marie-Curie à Lodelinsart. Dans l’ambulance, le jeune enfant subit 3 arrêts cardiaques. Le lendemain, ses parents décident de le débrancher. Les médecins annonçaient qu’il se trouvait en état de mort cérébrale et qu’il était trop tard pour le sauver.

Des analyses sanguines et urinaires sont réalisées à l’hôpital et les résultats sont sans appel : 467 ng de méthadone, qui correspond à une gélule que prend Sébastien, ont été ingérés par l’enfant. Ce dernier est décédé à cause de la méthadone.

Le ministère public a requis l'acquittement à l'encontre du prévenu. Le dossier ne permet pas d'établir si Sébastien a été auteur de malveillance en prenant son traitement. Ce dernier jure avoir toujours rangé son flacon de méthadone dans une armoire fermée à clé. Il ne comprend pas comment l'enfant a pu ingérer une gélule.

Me Inglese, avocate du prévenu, plaide également l'acquittement pour son client. Jugement, le 30 octobre prochain.