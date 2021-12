Avec le Peloton Sécurisation et Ordre public (PSO), les postes de police de proximité des districts, le Groupe Sécurisation et Appui (GSA), la brigade canine, les Unités de Sécurité Routière (USR), la police judiciaire locale (PJL), le centre local de communication (CLC) et l'unité de vidéosurveillance (CCTV), ce sont en tout 59 membres du personnel de la police qui ont participé à l'opération, avec un appui de cinq membres de la police fédérale pour les fourgons cellulaires et des maîtres-chien renifleurs de drogues.

En tout, l'opération a permis:

Le contrôle de 74 personnes et de 38 véhicules ;

L’arrestation administrative de 11 personnes (5 en séjour illégal, 4 pour mendicité en récidive de contravention à l’ordonnance communale ; 1 pour prostitution active de rue et 1 pour ivresse) ;

L’arrestation judiciaire de 5 personnes (dont 2 faisaient l’objet d’une ordonnance de capture pour transfert en maison d’arrêt) ;

La rédaction de 3 PV judiciaires ;

La saisie de 5,57 gr de cocaïne, de médicaments et de 2,7gr de cannabis ;

La rédaction de 76 perceptions immédiates pour infractions de roulage ainsi qu’une immobilisation de véhicule pour défaut de permis de conduire et la saisie d’un véhicule en défaut d’assurance ;

De faire des passages sur le Village de Noël au centre-ville ;

De sécuriser le district Nord sur les points faisant l’objet de doléances.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan d'action "présence policière en rue" et le plan zonal de sécurité. C'est la huitième du genre, et d'autres suivront promet la police locale.