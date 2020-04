Depuis le 17 mars, les agents de la zone de police locale de Charleroi distribuent des P-V à celles et ceux qui ne respectent pas les mesures de confinement : les déplacements non-essentiels et les rassemblements sont systématiquement verbalisés quand ils sont remarqués.

Sur le week-end dernier, les 25 et 26 avril, la ZP Charleroi a distribué 103 P-V, dont six adressés à des mineurs. Sur presque autant en deux jours que sur la semaine qui a précédé, puisque 144 P-V ont été réalisés du lundi au vendredi.

Au total, 2.032 P-V ont été dressés pour non-respect du confinement depuis le 17 mars. On a le détail des chiffres.

Le Hit-Parade des rues les plus verbalisées

Les boulevards Jacques Bertrand et Paul Janson, à la ville-haute, sont ex-aequo avec 46 P-V chacun

L'avenue Mascaux, à Marcinelle, en a totalisé 34.

Le chaussée de Bruxelles à Jumet arrive troisième avec 33 P-V, suivie de la même chaussée de Bruxelles à Dampremy avec 32 P-V.

La chaussée de Châtelet, à Gilly, comptabilise 31 P-V

La Grand'Rue de Charleroi Nord en a vu 29 passer, à égalité avec la rue du Grand Central le long de la place de la Digue au centre-ville.

Enfin, la rue Turenne à Charleroi a totalisé 28 P-V.

Les districts les plus verbalisés par la police

Au niveau des différents districts de Charleroi, et des anciennes communes, voici les P-V réalisés par la ZP Charleroi.

District Centre: 759 P-V à Charleroi

District Nord: 240 à Jumet, 96 à Gosselies, 78 à Lodelinsart

District Sud: 177 à Marcinelle, 83 à Couillet, 27 à Mont-sur-Marchienne

District Est: 33 à Ransart, 109 à Gilly, 113 à Montignies-sur-Sambre

District Ouest: 102 à Marchienne-au-Pont et Goutroux, 67 à Monceau-sur-Sambre et 91 à Dampremy

"Dans les grandes villes, c'est inévitable que la population sorte...", remarque l'inspecteur David Quinaux, porte-parole de la police locale de Charleroi. "Trop de gens vivent dans des appartements et des logements plus petits. Beaucoup de gens passent d'habitude leur vie dehors, et ceux qui n'ont pas une maison avec un jardin hors du centre-ville, ça peut être compliqué. Cela dit, certains font l'effort jusqu'au bout et d'autres pas du tout : ceux-là sont verbalisés. Il faut tenir bon, on n'est pas sortis de l'auberge. Le risque si les gens sortent, c'est que le confinement dure plus longtemps et que les dates annoncées le 24 par le Conseil National de Sécurité soient reportées. Au niveau police, rien ne change : nous restons dans le respect des mesures prises par le gouvernement."