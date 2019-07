544.722 personnes sur Facebook ont vu la publication de la police locale de Charleroi concernant les supporters algériens et leur conduite exemplaire le soir du match de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. "Notre précédent record était de 297.000 personnes, quand on a annoncé l’arrivée des militaires sur Charleroi après que le niveau d’alerte a monté en Belgique", note le porte-parole et community manager de la page, l’inspecteur principal David Quinaux. "Ça donne de la visibilité à Charleroi, de la bonne visibilité, et ça montre que la police locale fait ses preuves pour le maintien de l’ordre."

Plus de 1.000 commentaires , 4.300 partages, 8.700 "j’aime" et un demi-million de vues: le post a fait le tour des médias… y compris en Algérie ! Le quotidien national Liberté, les sites web de TSA et Observ’Algérie ainsi que de nombreux blogs ont repris l’information, assurant au "post" de la police locale de Charleroi une visibilité jamais égalée.

Pourquoi ce post a-t-il fait le buzz ? Peut-être parce que police et manifestants se sont sérieusement échaudés ces derniers mois en Algérie, à cause du climat politique, et que les sites d’informations français n’ont eu de cesse de pointer les affrontements entre les forces de l’ordre et les supporters des Fennecs, notamment à Paris durant la Coupe d’Afrique. Alors que chez nous, la police a publié : "Parce que quand c’est bien, il faut le dire… C’est pas moins de 6 à 700 supporters qui se sont réunis sur la place du Manège pour y fêter la victoire. Les "anciens" ont canalisé la joie des plus jeunes en faisant respecter les consignes des policiers sur place qui ont pu constater qu’aucun incident n’était à déplorer. Bravo aux supporters de l’équipe d’Algérie à Charleroi qui ont même poussé la correction à ramasser les déchets causés par la fête pour les mettre dans des sacs-poubelles apportés. Pour nous, les champions, c’était vous ce soir-là !"

Suite à cette publication, le Facebook de la police locale a connu un petit "boom" du nombre d’abonnés et culmine désormais à 24.609 "likes".