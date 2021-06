Cette nouvelle convention entre les actionnaires privés (le groupe italien SAVE, via Belgium Airport) et publics (SOWAER, Igretec, Sambrinvest) vise à injecter de l'argent, par des augmentations de capital : une première pour injecter 10,8 millions d'euros dans l'aéroport. Une deuxième pour 9,2 millions d'euros. En 2022, une troisième augmentation de 10 millions d'euros est prévue. En parallèle, la Région Wallonne "oubliera" dix millions d'euros de créances, ce qui fera d'ici peu 40 millions d'euros injectés dans l'aéroport de Charleroi, dont un peu plus de 20 millions pour le privé et un peu moins de 20 millions pour le public. La participation privée dans l'aéroport de Charleroi sera alors de 48,32%.

"C'est un jour important pour l'aéroport de Charleroi", souligne le président du CA Gilles Samyn, qui précise tout de même que tout le nouveau plan devra encore être accepté par la Commission Européenne.