Le tribunal correctionnel de Charleroi a décidé, ce mardi, d’acquitter Etienne et Maxime de coups et blessures sur Julien, le géniteur de l’enfant de la fille d’Etienne. Dylan, en aveux d’avoir frappé Julien, écope quant à lui d’une suspension du prononcé. Seul Dylan a donc frappé Julien, qui affirme l'inverse.

Dylan est un ami de la famille. Maxime, lui, est un voisin, mais également le nouveau compagnon de Marie après le départ précipité de Julien. Ce dernier, en couple avec la fille d’Etienne, n’avait pas assumé sa future paternité et "abandonné" Marie. Le trio était suspecté d’avoir tabassé Julien.

Le contexte familial était tendu entre les protagonistes, suite à l’attitude de Julien. D’après le paternel de Marie, Julien menaçait de s’en prendre directement à elle à cause de la grossesse. "Au bout de deux mois, il a quitté ma fille et n’a pas assumé. Il a menacé plusieurs fois de frapper ma fille dans le ventre pour faire partir le bébé." Toujours selon les explications du paternel, le 4 février 2019 à Courcelles, Etienne avait voulu s’expliquer avec son ex-beau-fils. "J’étais bien présent, mais je n’ai porté aucun coup. Bon, je reconnais qu’au début, j’ai tenté de lui donner une claque, mais il a esquivé le coup avant de prendre la fuite."

Dylan, plus en forme que son ami, avait coursé et rattrapé l’ex-beau-fils. "Moi, je lui en voulais pour des menaces antérieures et je lui ai mis une claque", confirmait-il. Maxime, lui, habite juste devant l’arrêt de bus où se trouvait Julien. "J’ai été le voir parce que ma compagne avait peur de lui. Moi j’ai déjà perdu un bébé et je ne rigole pas avec ça. Je lui ai arraché ses écouteurs, mais il ne m’a pas écouté et je suis parti."

Mais Julien avait en mémoire un tout autre déroulement de la scène. "Il explique avoir vu cinq personnes dans un véhicule s’arrêter à sa hauteur dont les trois prévenus. Son GSM a été jeté au sol, de même que ses écouteurs. Oui, il a bien esquivé une gifle d’Etienne mais Maxime et Dylan l’ont poursuivi avant de le plaquer contre le capot d’un véhicule pour lui asséner plusieurs coups de poing." Julien confirmait également avoir été heurté par la voiture de son ex-beau-père.

Pour le parquet, les trois hommes avaient au moins participé aux faits. Une peine de travail était requise contre le trio. Mais le tribunal a estimé que seul Dylan avait frappé Julien. Ce dernier obtient une suspension simple du prononcé de 3 ans. Etienne et Maxime ont été acquittés.