Il sera désormais possible de séparer 14 fractions distinctes de près d'1,7 millions d'habitants.

Ce lundi 28 juin a eut lieu, l’inauguration des installations de Valtris. Pour l’occasion, la Ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier et l’administrateur délégué de Fost Plus ont fait le déplacement et visiter le site pleinement opérationnel. Cette inauguration coïncide avec l’entrée en service des Nouveaux sacs bleus contenant les PMC.