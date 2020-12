Après les crèches, suivies des agents de nettoyage la semaine suivante puis ceux des bâtiments la semaine d'après, c'est maintenant le personnel du service Cohésion Sociale qui fera 24 heures de grève ce mercredi 9 décembre.

L'appel à la grève vient d'être confirmé ce lundi matin par la CGSP Admi, pour le front commun syndical (CSC et CGSLB). "La crise Covid ne doit pas être une excuse pour que le monde politique carolo occulte les difficultés de son personnel, les grèves tournantes sur la ville de Charleroi vont nous permettre de faire un focus sur tous les métiers rendus aux citoyens", écrivent les syndicats pour la quatrième semaine consécutive. "Les agents de la prévention et de la sécurité se battent pour rester au service de la Ville et demandent à bénéficier d'une mobilité au sein de la Ville et non pas d'être transférés dans une ASBL avec un nouveau contrat de travail sans garantie pour leur avenir." (sic.) ajoutent-ils pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un transfert des missions de service public vers du privé.

Cette fois, les syndicats n'indiquent plus qu'ils sont prêts à rencontrer l'administration pour arrêter les modalités de l'action. On le rappelle, de son côté la Ville de Charleroi estimait dans une communication il y a quelques jours que le dialogue social se faisait bien et que l'administration continuait d'investir dans son personnel.