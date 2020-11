Ce lundi matin, le front commun syndical (socialistes - chrétiens - libéraux) confirment la continuation des actions sociale à l'administration de Charleroi, confirme la CGSP-Admi dans un communiqué.

Après les crèches mercredi dernier, ce 25 novembre, ce seront les agents du SNB (service de nettoyage des bâtiments) qui sont appelés à faire grève pendant 24 heures.

Ces grèves tournantes ont été décidées pour faire entendre les revendications des travailleurs des différents services de la ville de Charleroi, qui "souffrent tous". Les syndicats dénoncent notamment un désinvestissement dans les services, un manque de considération des agents par la hiérarchie et le monde politique local, le passage dans le giron du "privé" (des asbl et intercommunales annexes, en réalité) de toute une série de services, et le remplacement d'un départ sur trois à le retraite seulement.