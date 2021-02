La police locale de Charleroi a à nouveau frappé fort ce jeudi dans les rues de la ville haute de Charleroi, où le trafic de stupéfiants est malheureusement toujours bien présent.

Le PSO (Peloton de sécurisation et ordre public), avec l'appui de la police fédérale pour un fourgon cellulaire où placer les personnes arrêtées et deux maîtres-chiens spécialisés en stupéfiants, sous la coordination du commissaire Eric De Brabander, a mené son action ce 18 février.

Au total, trois dealers ont été arrêtés judiciairement et privés de liberté, dont deux ont été présentés au parquet de Charleroi. Trois personnes ont également été arrêtés administrativement pour séjour illégal et deux pour trouble à l'ordre public (ivresse, sous influence, refus d'obtempérer, etc.). C'est 23 personnes qui ont été contrôlées en tout.

La police a également saisi, sur les dealers, dans des planques ou sur des consommateurs, un total de 4,5g de cannabis et 32g de drogues dures (cocaïne, héroïne, amphétamines). 11 P-V judiciaires ont été rédigés.

"Les opérations s’enchaîneront de façon régulière sur le secteur afin de contribuer au plan d’action relatif à la lutte contre les nuisances dues aux stupéfiants et la pacification de l’espace public", explique David Quinaux, porte-parole de la police locale de Charleroi. "Cette nouvelle action à Charleroi Ville Haute visant la problématique du deal de rue se faisait dans le cadre de notre Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 et plus particulièrement son plan d’action de "lutte contre les stupéfiants". "