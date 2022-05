Mercredi dernier, le 27 avril, la police locale de Charleroi a à nouveau mené une opération anti-deal de rue dans l’intra-ring de la métropole. Baptisée DILRU2022-02, cette opération est la troisième du genre en quelques semaines.

Cette fois, c’étaient 16 policiers du Peloton Sécurisation Ordre public (PSO) qui étaient mobilisés, avec un renfort d’un maître-chien de la ZP Aiseau-Châtelet-Farciennes, un maître-chien de la police fédérale, un fourgon cellulairepour servir de cachot mobile et deux membres de la Direction des Opérations (DirOps).

Sur 21 contrôles effectués sur le boulevard Janson (Monument) et le parc Hiernaux (Marsupilami), six étaient des étrangers en situation illégales qui ont été arrêtés administrativement. Deux autres personnes ont subi le même traitement, pour ivresse et trouble à l’ordre public.

Niveau drogues et deal de rue, deux personnes ont été présentées au parquet, dont une placée sous mandat d’arrêt, et 15 PV judiciaires ont été rédigés. Suite aux différentes saisies (sur des gens et dans des planques), un peu plus de 2 grammes de cocaïne et 144 grammes de cannabis ont été rapatriés pour destruction par les forces de police.