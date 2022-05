L. C.

Le 9 mars dernier, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, le trentenaire a écopé d'une lourde peine de 4 ans de prison pour plusieurs et gravissimes faits de violence sur des ex-compagnes. Parmi les actes de violence, Samuel avait admis avoir asséné un violent coup de pied en plein visage d'une ex-compagne. Ce jeudi après-midi, c'est pour des faits similaires que le jeune homme a, de nouveau, écopé d'une peine de prison.

À plusieurs reprises entre 2019 et 2021, Samuel s'est montré violent envers sa compagne actuelle. Une scène où il a repoussé la victime et une seconde scène où cette dernière a eu le bras cassé, entraînant une incapacité de travail de plus de quatre mois.



En état de récidive, Samuel risquait gros. Le parquet pouvait taper jusqu'à 10 ans de prison, vu l'état de récidive. Une peine complémentaire de 3 ans de prison était finalement sollicitée, avec une absorption avec le jugement prononcé en mars dernier.



Samuel écope finalement de 30 mois de prison.