C’est peu de dire que Florence, Sophie et Anne-Catherine ont passé une soirée exécrable samedi à Charleroi. Observées puis suivies par un exhibitionniste, les jeunes femmes âgées de la vingtaine n’ont pu compter sur l’aide d’aucun témoin. Et pour comble, l’opérateur de police secours contacté au 101 a refusé de leur envoyer une équipe pour les raccompagner jusqu’à leur voiture dans un parking souterrain, alors que leur harceleur rôdait encore dans les parages ! La police fédérale que nous avons appelée à ce propos n’y a pas donné suite.

C’est entre 19 heures et 19 h 45 que les faits se déroulent. Les trois amies quittent le "Livre ou Verre" dans le passage de la Bourse pour se rendre sur la place de la Digue, à 300 mètres de là. Chemin faisant, elles croisent un pervers qui commence à se masturber devant elles. C’est avec stupeur qu’elles découvrent que l’auteur les suit, en continuant ses attouchements sur l’espace public.

Apeurées, elles se réfugient au Huggy’s bar, un resto du quartier où la serveuse appelle le 101. Il est 19 h 31. L’auteur est dehors, et attend ses victimes. "On est terrorisées à l’idée de devoir descendre dans le parking sous la place pour récupérer la voiture", racontent Sophie et Florence.

Renseignements pris auprès de la zone de police de Charleroi, une patrouille a été envoyée sur les lieux. Elle est arrivée à 20 heures et n’a pas vu le suspect : sa mission s’est terminée deux minutes plus tard.

Après coup, les jeunes femmes s’en veulent d’avoir cédé à la panique, d’autant qu’elles ont participé à des marches exploratoires en ville pour s’y confronter au sexisme ambiant, aux pratiques de domination masculine. "On ne pensait qu’à une chose : fuir !" confient-elles. Aucune des personnes qu’elles ont croisées en rue ne leur a prêté assistance. "Elles ont juste regardé."

Les filles ont décidé de déposer plainte. Cela permettra à la police d’avoir accès aux images filmées par les caméras urbaines. Selon le porte-parole de la zone David Quinaux, les témoins d’un délit ont la capacité d’intercepter l’auteur et de le bloquer jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. En recourant s’il le faut à la légitime défense. "Laisser faire, c’est encourager l’impunité", ajoute Christiane Houthoofdt. "Les violences infligées aux femmes doivent être sévèrement sanctionnées. C’est notre responsabilité et notre devoir d’intervenir si on en est témoin."

Combattre le sexisme dans l’espace public

La peur est paralysante. La secrétaire de la régionale carolo de Vie Féminine comprend ce qu’ont vécu les jeunes femmes. "On a beau être préparé à un fait de harcèlement : quand ça arrive, c’est déstabilisant. La réaction des victimes a été bonne : elles sont restées ensemble, ont cherché refuge dans un établissement. Elles ne doivent surtout pas s’en vouloir d’avoir perdu leur sang-froid. C’est une réaction on ne peut plus normale !"

Pour combattre le sexisme dans l’espace public, la Maison Plurielle et Vie Féminine ont porté un projet pilote à Charleroi, concevoir des cahiers de recommandations à l’usage des professionnels : les forces de l’ordre d’une part, pour leur rappeler que ces provocations même banalisées constituent un délit passible de poursuites pénales ; les travailleurs de rue, d’autre part (éducateurs, gardiens de la paix, stewards). Ils doivent être sensibilisés à cette réalité.

Les cahiers de recommandations proposent des stratégies pour dissuader et éloigner les auteurs, en portant assistance aux victimes, en les reconnaissant comme telles. Référent discriminations à la police de Charleroi, son porte-parole David Quinaux a lui-même participé activement à la préparation de cette initiative. "D’ailleurs, les recommandations à l’usage des policiers ont été diffusées sur notre intranet."

L’élaboration d’un troisième et dernier cahier de recommandations est à l’étude : selon Christiane Houthoofdt, il sera destiné à tous les citoyens. "Le sexisme est une arme de destruction massive", indique-t-elle. "Une véritable bombe à fragmentation, car elle touche les victimes au plus profond de leur individualité. Et cela peut causer des blessures traumatiques qui durent toute la vie. Toutes les femmes ont leur place dans l’espace public. Elles doivent se le réapproprier !"