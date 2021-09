En mars 2022, un hackathon sera organisé par Futurocité à Charleroi : par groupes, un mélange de gens avec des idées et/ou sachant coder et/ou capables de développer des interfaces graphiques se réuniront pour créer des outils informatiques en quelques heures. C’est le principe. Mais il y aura un twist : la Ville de Charleroi leur mettre à disposition des données sur les chantiers et la mobilité à Charleroi, pour voir comment ces données peuvent être exploitées. On peut par exemple imaginer une carte interactive qui montre en temps réel les chantiers, les déviations recommandées, et l’état du trafic autoroutier. Techniquement, il serait possible d’aller chercher les données de circulation d’un acteur comme Waze, les cartes de Google, et les déviations et les endroits des travaux de l’administration de Charleroi.

Sauf que si Waze et Google disposent de données exploitables (c’est-à-dire qu’il est possible de les importer, les manipuler et les utiliser en temps réel, comme dans un tableur Excel), ce n’est pas le cas de Charleroi.