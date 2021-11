L'annonce d'une obligation vaccinale pour le personnel soignant a fait l'effet d'une bombe pour les personnes concernées.

Si le sujet est sensible dans les différents hôpitaux de Wallonie, il l'est tout autant dans les maisons des repos et de soins gérées par le CPAS de Charleroi.

Contacté, Philippe Van Cauwenberghe, le président met cela de côté et espère ne pas arriver à cette décision radicale. "Nous avons actuellement 80% de notre personnel qui est vacciné. Bien entendu il y a le personnel soignant mais aussi toutes les personnes en contact avec le public. Parmi celles-ci il y a celles qui livrent les repas à domicile, le personnel d'entretien, administratif et le personnel de cuisine."