En couple depuis juillet 2019 avec Olivier, Angélique n’a pas le droit d’avoir accès aux réseaux sociaux, d’avoir son propre GSM et encore moins de parler. Le 17 mars dernier, elle a été victime de coups pour avoir pris la parole…

Olivier, détenu à la prison de Jamioulx, et Angélique se sont rencontrés en juillet dernier. Rapidement, les deux personnes tombent éperdument amoureuses. Mais Olivier connaît un important penchant pour l’alcool et les produits stupéfiants. De son propre aveu, il reconnaît même devenir quelqu’un de violent. Olivier vit également avec des valeurs en contradiction totale avec son époque : Angélique est sous l’emprise de son "chéri", qui lui interdit d’avoir accès aux réseaux sociaux et d’avoir son propre GSM. Tout passe par Olivier.

Encore plus sordide, Angélique doit même obtenir l’autorisation d’Olivier pour avoir la parole. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Olivier est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Le 17 mars dernier, à Couillet, le couple rentre d’une soirée bien arrosée chez des amis. Une dispute éclate dans le véhicule. Angélique est victime, selon Olivier, « de plusieurs gifles violentes. » Le motif ? Angélique n’a pas été autorisée à parler…

Angélique prend finalement son courage à deux mains et porte plainte une semaine plus tard à la police. Elle est victime d’une fracture du nez et connait des épisodes de saignement importants depuis une semaine. Le ministère public a requis une peine de 15 mois de prison, sans toutefois s’opposer à accorder à Olivier un sursis probatoire, pour l’aider à mettre un terme définitif à ses problèmes d’alcool et de violence.

Sous l’emprise psychique et physique de son bourreau, Angélique ne s’est pas constituée partie civile et a même écrit une lettre, expliquant qu’elle pardonne Olivier et qu’elle a besoin de lui. Jugement, le 12 mai prochain.