Ce mardi matin, sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel de Charleroi, on retrouve Omar, 34 ans et déjà condamné en 2015 pour trafic de stupéfiants. À ses côtés et également détenu, il y a Georges. Le sexagénaire est lourdement connu de la justice depuis 1984 et n’a tiré aucune leçon de ses précédentes comparutions.

Les deux hommes comparaissent cette fois-ci pour avoir détenu et vendu de la cocaïne entre décembre 2020 et mars 2021. Comme souvent, la police carolo a été informée d’un possible trafic de stupéfiants à la rue Jonet, devant le domicile d’Omar. Détail supplémentaire : le cerveau derrière ce trafic aurait chargé un individu d’une soixantaine d’années de vendre...

Le 22 mars, la police découvre Georges dans un drôle d’échange. Une dizaine de boulettes et plus de 100 euros sont découverts sur le vendeur. La perquisition effectuée dans l’appartement d’Omar est fructueuse : 36 boulettes de cocaïne et plus de 500 euros. Face à la juge Jadin, Omar confie avoir vendu de la drogue pour assurer sa consommation et pour boire et manger.

Vu l’état de récidive spécifique d’Omar, une peine de 3 ans de prison est requise. Dix-huit mois de prison sont requis pour Georges. Jugement dans huit jours.