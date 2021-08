Fin juin dernier, le Spawn Bar, endroit connu par de nombreux Carolos pour son ambiance gaming, a été victime d’un vol avec effraction. Au moins deux individus ont participé à ce vol. L’un d’entre eux, Omar, n’a pas été très malin et s’est fait coincer par un voisin qui a tenté d’intervenir pour l’empêcher de prendre la fuite.

Chargé d’un important butin (consoles de jeux et manettes), Omar s’est défendu bec et ongles pour garder les objets de valeurs dérobés à l’intérieur du bar. Pour y parvenir, ce dernier a même frappé le voisin avec son sac rempli de manettes de jeu… Malheureusement pour lui, il a été finalement coincé grâce aux images de vidéosurveillance et par son ADN, relevé sur place.

Omar reconnaît également un second vol, cette fois-ci d’outils pour financer ses produits stupéfiants. Le prévenu conteste avoir volé plusieurs colis à l’intérieur d’une camionnette UPS et d’avoir violenté sa compagne, sous les yeux de son enfant.

En état de récidive légale, Omar risque une lourde condamnation à 38 mois de prison. Peine requise par le parquet pour toutes les préventions. Jugement le 6 septembre.