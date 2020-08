On l'a testé pour vous : "Tentez l'inattendu", qui débute à la Gare du Sud, propose une balade d'un peu plus de 3 kilomètres à travers la ville basse de Charleroi. Réalisée par la maison du tourisme du Pays de Charleroi, Hainaut Tourisme et Wallonie tourisme CGT, la chasse oscille entre chasse au trésor, enquête visuelle et géochaching. Ce qui amusera aussi beaucoup les enfants (...)