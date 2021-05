Un peu partout en Wallonie, les avocats se mobilisent pour offrir un "premier conseil gratuit" aux entreprises en difficulté. "Charleroi embraye et se montre solidaire avec les petites entreprises de la région, afin d'éviter les faillites", explique Alain Fiasse, bâtonnier du barreau de Charleroi. "Il faut savoir qu'il y a des solutions alternatives aux fermetures qui s'annoncent dès que les aides étatiques et régionales prendront fin. On redoute ce moment, on craint un tsunami de faillites. Il faut donc informer les entrepreneurs sur les possibilités, notamment la PRJ, la procédure de réorganisation judiciaire."